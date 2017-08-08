Блокировка российских интернет-ресурсов значительно изменила картину популярных сайтов среди украинцев.

Несмотря на запрет, Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua все же остаются в украинском топе, но уже за пределами первой 10-ки.

Об этом свидетельствуют данные Kantar.TNS.

Первая тройка изменила свой состав — на третьем месте теперь Facebook.com, который стал самой популярной социальной сетью в Украине.

Несмотря на это, Vk.com, занимающий 11-е место, все же вырос в охвате.

Также активно растет Instagram.com.

А вот Ok.ru покинул рейтинг и в июле набрал 12,63%.

Значительно снизился охват Opera.com, зафиксировавшись на уровне 5,07%.

Полный июльский ТОП-25 популярных сайтов выглядит так:

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, предусматривающий, в частности, блокирование доступа к российским соцсетям. Документ, который предписывает блокировку указанных ресурсов украинскими интернет-провайдерами, вступил в силу 17 мая.