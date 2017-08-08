В Гааге стартовало рассмотрение иска Нафтогаза к России

Постоянный третейский суд в Гааге принял к рассмотрению иск Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" против Российской Федерации по делу об утрате компанией своих активов на территории оккупированного полуострова Крым в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

В этом иске Нафтогаз Украины ссылается на нормы Соглашения между правительствами России и Украины о защите инвестиций, которое было подписано 27 ноября 1998 года, а также на правила, которые были приняты Комиссией ООН по международному торговому праву в 1976 году.

Напомним, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году дочерняя структура Нафтогаз - Черноморнефтегаз потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря. Согласно отчету НАК "Нафтогаз" за 2014 год, стоимость потерянных в Крыму активов оценивалась в 13,8 млрд грн.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.