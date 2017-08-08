Недвижимость в Украине можно брать в аренду через "ProZorro. Продажи"

Информация об этом обнародована на официальной странице МЭРТ в Facebook.

"У госпредприятий есть миллионы квадратных метров недвижимости, которые никто не использует или сдает "по знакомству" приближенным лицам по ценам ниже рыночных. Мы придумали, как это исправить, - сдавать имущество в аренду через "ProZorro. Продажи". Электронные аукционы позволят максимизировать доходы от аренды, позволят найти применение недвижимости, которая сейчас простаивает, а также создадут возможности для малого и среднего бизнеса", - сказано в сообщении.

Пилотный проект был запущен в партнерстве с "Укрпочтой", которая владеет более 5 тыс. объектов недвижимости общей площадью 1,2 млн кв. м. В МЭРТ уточнили, что около 220 тыс. кв. м из них не используются в производственном процессе компании, но в аренду сдана только треть ненужных площадей. При этом расходы государственной компании на содержание и владение объектами недвижимости составляют 400 млн гривен в год.

Первый лот, выставленный "Укрпочтой" на "ProZorro. Продажи", - ресторан с летней террасой в конференц-зале "Зеленая Буча".

Напомним, резиденция "карточного" президента США выставлена на продажу.