Молодчики с битами задержали электричку на 25 минут

Об этом заявили в пресс-службе "Укрзализныцы".

В компании оценивают ущерб от подобных действий в 150 тысяч гривен.

"Мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда", – говорится в сообщении.

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Железнодорожникам пришлось вызвать полицию, ВОХР и СБУ.

"УЗ" оценивает свой ущерб в 150 тыс. гривен.

Компания указывает, что количество случаев раскраски вагонов растет: в 2016 году - 32 случая с убытками 200 тыс. грн, а в 2017 году - уже 42 случая с убытками 720 тыс. грн.

"Укрзализныця" призывает правоохранительные органы оперативно расследовать случай и наказать виновных, отмечая, что такие случаи могут угрожать безопасности пассажиров и работников железной дороги.

Напомним, вандалы осквернили герб Киева на Московском мосту.