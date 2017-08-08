За хранение незаконного оружия к ответственности привлечено 177 киевлян

В Киеве полиция словила почти 300 человек, у которых нашли незаконное огнестрельное оружие.

Об этом 44.ua сообщили в Нацполиции Киева.

“За 7 месяцев 2017 года открыто 298 уголовных производств по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). За аналогичный период 2016 года - 323 производств”, - сообщили в полиции.

Отмечается, в 2017 году за хранение незаконного оружия к уголовной ответственности привлекли 177 человек.

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Человек, у которого в незаконном владении есть оружие, должен обратиться в разрешительную систему по месту жительства и зарегистрировать ее в предусмотренном законом порядке. При этом они освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Напомним, что согласно Уголовного кодекса, незаконное хранение или приобретение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), наказывается лишением свободы до 5 лет.