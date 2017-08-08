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Ситуация в Донбассе

Возле Марьинки погибли двое украинских военных

Возле Марьинки погибли двое украинских военных
Фото из открытых источников

Еще пятеро получили ранения

08.08.17 37
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Во вторник, 8 августа в зоне АТО неподалеку Марьинки погибли двое украинских военных. Еще пятеро получили ранения.

Это произошло в результате взрыва их вооружения, которое вышло из строя во время обстрела сепаратистов и ответных действий украинских бойцов.

Об этом на Facebook-странице сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Около 4-х утра незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате этого трагического инцидента двое украинских военных погибли, пятеро - получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра от 8.08.2017 по состоянию на 18.00 вторника.

Штаб также сообщает, что на Луганском направлении сепаратисты стреляли из минометов калибра 82 мм по украинским позициям неподалеку Троицкого, а в районе Новозвановки использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, БМП противника стреляла по украинским опорным пунктам на подступах к Чермалыку на Приморском направлении.

В штабе напомнили, что в случае активизации агрессии врага с систематическим применением тяжелого вооружения, что приводит к потерям среди украинских бойцов, руководство АТО оставляет за собой право на подведение к линии разграничения и применение тяжелой техники и артиллерии.

"При необходимости Вооруженные силы Украины готовы не только сохранить определенную мирными соглашениями линию разграничения, но и заставить врага соблюдать выполнение первого и второго пунктов Минских соглашений", - указали в штабе АТО.

Напомним, с начала АТО погибли более 3 тысяч бойцов ВСУ.

 

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