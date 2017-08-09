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Главная » Страна » Провоз вещей через админграницу с оккупированным Крымом могут упростить

Провоз вещей через админграницу с оккупированным Крымом могут упростить

Провоз вещей через админграницу с оккупированным Крымом могут упростить
Фото из открытых источников

Против упрощения выступает Государственная фискальная служба

09.08.17 84
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Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что на ближайшем заседании правительства может быть рассмотрено новое постановление, среди прочего, упрощающее провоз личных вещей через административную границу с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает "Крым. Реалии". 

По словам Черныша, этот вопрос рассматривался также сегодня на министерском заседании. Черныш отметил, что если будут сняты все технические вопросы, то проект постановления будет вынесен на заседание Кабинета министров завтра, 9 августа. 

По словам министра, в настоящее время против таких изменений выступает Государственная фискальная служба.

"Год инициируем изменения в постановление. Постоянно какое-то ведомство против. То сначала Минэкономики, потом Минюст. Но самое главное препятствие сейчас – Государственная фискальная служба, она категорически против. Наша позиция такова, что необходимо урегулировать вопрос по отдельной процедуре, не ссылаясь на законодательство, регулирующее порядок пересечения государственной границы, потому что это не государственная граница, это просто административная. Надо учесть специфику, люди хотят еще выезжать из АРК, они имеют право забрать свои вещи, и именно это было причиной, почему суд повлиял на эту ситуацию", – сказал Черныш.

Отметим, до недавнего времени действовало постановление №1035, в котором ограничивался провоз вещей через административную границу с оккупированным Россией Крымом. В июне суд признал незаконным этот пункт постановления. В соответствии с судебным решением, на материковую территорию Украины можно перевозить личные вещи с территории аннексированного Россией Крыма без каких-либо ограничений. 

Напомним, Медведев пообещал выделить оккупированному Крыму почти $1 млрд.

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