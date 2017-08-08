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Главная » Страна » За время безвиза в пересечении границы отказали 55 украинцам
Безвизовый режим с ЕС

За время безвиза в пересечении границы отказали 55 украинцам

За время безвиза в пересечении границы отказали 55 украинцам
Иллюстративное фото

170 тысяч граждан воспользовались преимуществами упрощенной системы

08.08.17 217
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В течение действия безвизового режима с Европейским Союзом для Украины в пересечении границы со странами ЕС отказано всего 55 гражданам нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. 

В ГПСУ отметили, преимущественно гражданам отказывали в пересечении границы "в связи с невозможностью подтвердить цель поездки и во исполнение поручений государственных органов".

С начала действия безвизовых поездок в страны Европы оформлено более 3,6 млн наших соотечественников, при этом почти 170 тысяч граждан (в июле - 91 тысяч) воспользовались преимуществами упрощенной системы.

По данным ГПСУ, в рамках безвиза 38% человек следовали за границу авиационным транспортом, остальные - по железной дороге или автомобилем. Наибольшая активность путешествующих наблюдалась на границе с Польшей и Венгрией.

Для сравнения, отметили в пограничном ведомстве, в июле прошлого года более 1,29 миллиона украинцев пересекли границу со странами ЕС. За аналогичный период в 2017 году в страны ЕС последовало около 1,9 млн украинцев.

Напомним, безвиз увеличил в "Жулянах" пассажиропоток в страны ЕС на 60%.

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