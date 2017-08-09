АТО: погибли трое наших бойцов, ситуация обострилась

В районе проведения антитеррористической операции в конце 8 августа ситуация обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

После 18:00 российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций с использованием запрещенного вооружения.

За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие. Трое украинских военных погибли, еще восемь получили ранения, один – боевую травму.

Вечером на приморском направлении было горячее всего. Около 18:00 в ходе минометного обстрела украинских укреплений вблизи Широкино получил ранения один наш военный. А в результате вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного, один украинский боец погиб. В конце суток под минометный огонь боевиков попали наши позиции в районе Талаковки и Красногоровки. А из вооружения БМП преступники дважды били по украинским защитникам вблизи Чермалыка.

На луганском направлении неподалеку Новотошковского боевики применяли миномет калибра 120 миллиметров. Украинские укрепления в районе Золотого, Троицкого и Новозвановки враг обстреливал из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов под Новоалександровкой еще один украинский боец ​​получил ранения.

На донецком направлении напряженная ситуация сохраняется в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка. Вечером бандиты активно применяли минометы различных калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Практически на каждый обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований наши бойцы открывали плотный огонь на поражение. Потери врага уточняются.