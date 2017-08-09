Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Представители Еврокомиссии протестировали газотранспортную систему Украины
Представители Еврокомиссии протестировали газотранспортную систему Украины
Фото: gaz-system.pl

Представители Еврокомиссии протестировали газотранспортную систему Украины

Были исследованы сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину

09.08.17 62
000

В рамках сотрудничества между Украиной и Европейской комиссией по усилению безопасности поставок газа представители Общего исследовательского центра генерального директората Европейской комиссии вместе с представителями Нафтогаза Украины, Укртрансгаза и Министерства энергетики и угольной промышленности исследовали сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Исследование проходило в соответствии с методологией и стандартами Европейского Союза, которые также закреплены в законе Украины о рынке природного газа.

Исследование выявляло риски для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Также были проанализированы сценарии кризисных ситуаций, вероятность и последствия их наступления.

Результаты исследования стали базой для разработки комплекса превентивных мер, которые существенно повышают уровень готовности ГТС к чрезвычайным ситуациям. Также представители Общего исследовательского центра предоставили рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов Украины, в частности Национального плана действий (эквивалент Кризисного плана действий в государствах-членах ЕС) и Правил о безопасности поставок природного газа (эквивалент Превентивный план действий в государствах-членах ЕС).

Бенефициаром проведенного исследования является Министерство энергетики и угольной промышленности Украины как центральный орган исполнительной власти, отвечающий за мониторинг безопасности поставок природного газа. Исследование проводилось на средства Европейской комиссии в рамках оказания технической помощи Европейской комиссией. Проект реализуется уже второй год (начиная с 2016 года) и в целом рассчитан на три года.

Совместный исследовательский центр генерального директората Европейской комиссии – орган Европейской комиссии, ответственный за методологическое сопровождение подготовки к возникновению кризисных ситуаций в газовой сфере во всех государствах-членах ЕС.

Ранее сообщалось, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Укртрансгаз может оказаться технически не готовым к прокачке газа, если топ-менеджмент Нафтогаза Украины сократит инвестиции в газотранспортную систему Украины. В Нафтогазе ответили, что подобные заявления могут нанести ущерб Украине и заверили, что подготовка к отопительному сезону идет по плану.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Украину начали закачивать газ через ШвейцариюРоссия пытается напугать Евросоюз рисками транзита газа через УкраинуНовая схема Минэнергоугля не предусматривает повышения цен на газ, – Насалик

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8860
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 10363
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3569
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2080
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 6756
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 7091
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1614
  1. В Твери рухнул речной вокзал 1934 / 2196
  2. В Генштабе рассказали об угрозах российско-белорусских учений Запад-2017 1685 / 1873
  3. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 1525 / 4042
  4. Враг государства. Как ветерана МВД из Крыма стали считать в России экстремистом 1291 / 1875
  5. Adidas закрывает магазины в России 1244 / 1377
  6. Сходить в столичный общественный туалет станет дороже 1201 / 1336
  7. В случае обострения ситуации в Донбассе первыми призовут резервистов, - Муженко 1125 / 1294
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 18 / 4042
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 15 / 3623
  3. Затерянный мир. Дикий и загадочный Ирдынь 13 / 1110
  4. Сходить в столичный общественный туалет станет дороже 9 / 1336
  5. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 8,2% 8 / 160
  6. Враг государства. Как ветерана МВД из Крыма стали считать в России экстремистом 8 / 1875
  7. В Генштабе рассказали об угрозах российско-белорусских учений Запад-2017 7 / 1873
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.