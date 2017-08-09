Представители Еврокомиссии протестировали газотранспортную систему Украины

Были исследованы сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину

В рамках сотрудничества между Украиной и Европейской комиссией по усилению безопасности поставок газа представители Общего исследовательского центра генерального директората Европейской комиссии вместе с представителями Нафтогаза Украины, Укртрансгаза и Министерства энергетики и угольной промышленности исследовали сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Исследование проходило в соответствии с методологией и стандартами Европейского Союза, которые также закреплены в законе Украины о рынке природного газа.

Исследование выявляло риски для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Также были проанализированы сценарии кризисных ситуаций, вероятность и последствия их наступления.

Результаты исследования стали базой для разработки комплекса превентивных мер, которые существенно повышают уровень готовности ГТС к чрезвычайным ситуациям. Также представители Общего исследовательского центра предоставили рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов Украины, в частности Национального плана действий (эквивалент Кризисного плана действий в государствах-членах ЕС) и Правил о безопасности поставок природного газа (эквивалент Превентивный план действий в государствах-членах ЕС).

Бенефициаром проведенного исследования является Министерство энергетики и угольной промышленности Украины как центральный орган исполнительной власти, отвечающий за мониторинг безопасности поставок природного газа. Исследование проводилось на средства Европейской комиссии в рамках оказания технической помощи Европейской комиссией. Проект реализуется уже второй год (начиная с 2016 года) и в целом рассчитан на три года.

Совместный исследовательский центр генерального директората Европейской комиссии – орган Европейской комиссии, ответственный за методологическое сопровождение подготовки к возникновению кризисных ситуаций в газовой сфере во всех государствах-членах ЕС.

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Ранее сообщалось, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Укртрансгаз может оказаться технически не готовым к прокачке газа, если топ-менеджмент Нафтогаза Украины сократит инвестиции в газотранспортную систему Украины. В Нафтогазе ответили, что подобные заявления могут нанести ущерб Украине и заверили, что подготовка к отопительному сезону идет по плану.