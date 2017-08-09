Фирма выиграла тендер на ремонт дороги от Почтовой площади до моста Метро

Турецкая компания "Онур Конструкцион Интернешнл" отремонтирует часть Набережного шоссе в Киеве за почти 125 млн грн. Об этом сообщает издание Наші Гроші, ссылаясь на информацию платформы Prozorro.

"КК "Киевавтодор" 3 августа по результатам тендера заказала ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" капитальный ремонт Набережного шоссе за 124,90 млн гривен", - говорится в сообщении.

К концу 2018 года дорогу отремонтируют на участке от Почтовой площади до моста Метро длиной около 3 километра. Выполнят подготовительные и дорожные работы, устроят тротуары и благоустроят территорию.

Заказчик не обнародовал итоговые сведения ресурсов и сметы вместе с договором, что не позволяет сравнить стоимость материалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Отмечается, что гарантийный срок на облицовку гранитными плитами и гранитный бортовой камень составляет 15 лет, на люки, чугунные дождеприемные решетки, бетонные опорные плиты под люки, бетонные и железобетонные бортовые камни, барьерное ограждение и оцинкованное направляющее пешеходное ограждение - 10 лет, на покрытие из асфальтобетона и плитки - 5 лет, на разметку двухкомпонентным холодным пластиком - год.

Владельцами "Онур Конструкцион Интернешнл" являются Онур Четинджевиз, Исхан Четинджевиз из Турции и львовянин Олег Фарион. Последний с 2011 года руководит ООО "Глория" Елены Караахметоглу, которое управляет рестораном в Брюховичах.

Тендер на ремонт дороги

Фото: nashigroshi.org