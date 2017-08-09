Глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун подал в отставку в связи с личными обстоятельствами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Хочу выразить благодарность за проведенную работу Войцеху Балчуну, который по личным обстоятельствам вынужден оставить должность руководителя Укрзализныци", – заявил Гройсман.

Хочу висловити вдячність за проведену роботу Войцеху Бальчуну, який через особисті обставини змушений залишити посаду керівника Укрзалізниці — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 августа 2017 г.

Напомним, Войцех Балчун был назначен на должность главы Укрзализныци по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.

В ходе заседания правительства 25 января 2017-го между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании Укрзализныци и деятельности ее руководителя Балчуна. Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении Укрзализныци непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе Укрзализныци из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности главы Укрзализныци, по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

Балчун заявил, что в случае одобрения Кабинетом министров вопроса о продлении его контракта, готов продолжить работать на посту главы Укрзализныци.