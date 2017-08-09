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Главная » Страна » Исполнять обязанности главы Укрзализныци будет первый замглавы Мининфраструктуры

Исполнять обязанности главы Укрзализныци будет первый замглавы Мининфраструктуры

Исполнять обязанности главы Укрзализныци будет первый замглавы Мининфраструктуры
Евгений Кравцов / Фото: cfts.org.ua

Для поиска кандидата на пост главы УЗ объявят конкурс

09.08.17 21
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Правительство намерено назначить временным исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци первого заместителя министра инфраструктуры Евгений Кравцов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны сразу объявить новый конкурс на поиск лучшего кандидата для управления этим предприятием", - сказал Гройсман.

По словам премьера, решение Войцеха Балчуна подать в отставку с поста главы Укрзализныци вызвано личными причинами, но Гройсман выразил надежду, что тот останется советником нового главы правления.

Ранее сообщалось, что Войцех Балчун подал в отставку с поста главы Укрзализныци.

Напомним, Войцех Балчун был назначен на должность главы Укрзализныци по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.

В ходе заседания правительства 25 января 2017-го между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании Укрзализныци и деятельности ее руководителя Балчуна. Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении Укрзализныци непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе Укрзализныци из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности главы Укрзализныци, по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

Балчун заявил, что в случае одобрения Кабинетом министров вопроса о продлении его контракта, готов продолжить работать на посту главы Укрзализныци.

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