В Любешове Волынской области обрушилась часть стены здания местного технического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.
Инцидент произошел во вторник вечером, 8 августа. Травмированных и погибших в результате происшествия нет.
По информации ГСЧС, в четырехэтажном здании учебного корпуса обрушилась часть (180 кв. м) внешней фасадной самонесущей стены с первого по четвертый этаж.
"Площадь разрушения составляет примерно 8% от общей площади, существует угроза дальнейшего разрушения", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжали работники служб экстренного реагирования, руководители колледжа, Любешовской райгосадминистрации и ПАО Волыньоблэнерго.
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Обрушившееся здание колледжа
Фото: volyn.dsns.gov.ua