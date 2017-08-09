Балчун назвал работу в Укрзализныце самой сложной миссией в жизни

Ситуация в компании оказалась гораздо тяжелее, чем можно было представить

Польский топ-менеджер Войцех Балчун заявил, что покидает пост председателя правления ПАО "Украинская железная дорога". Об этом он написал в Facebook.

"Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни. Страна, где до этого я был только раз. Другие корпоративная культура, правовая среда, обычаи, другой язык", - рассказал Балчун.

Он также признался, что ситуация в компании оказалась гораздо тяжелее, чем он рассчитывал.

"С самого начала было известно, что эта миссия не продлится вечно. Я понимал, что, в первую очередь, на мои плечи ляжет бремя организации процесса управления фирмой. Ситуация, которую я застал, была намного сложнее, чем можно было кому-то представить. Несколько месяцев пролетели очень быстро. Итак, мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения. Но многое и не получилось, что естественно, учитывая масштабы проблем Укрзализныци", – отметил Балчун.

По его словам, в период деятельности его команды в Укрзализныце произошло значительное улучшение финансового состояния общества. Напоследок Балчун пообещал "держать кулаки" за новую команду в Укрзализныце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исполнять обязанности главы Укрзализныци будет первый замглавы Мининфраструктуры

Ранее сообщалось, что Войцех Балчун подал в отставку с поста главы Укрзализныци.

Напомним, Войцех Балчун был назначен на должность главы Укрзализныци по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.

В ходе заседания правительства 25 января 2017-го между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании Укрзализныци и деятельности ее руководителя Балчуна. Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении Укрзализныци непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе Укрзализныци из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности главы Укрзализныци, по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

Балчун заявил, что в случае одобрения Кабинетом министров вопроса о продлении его контракта, готов продолжить работать на посту главы Укрзализныци.