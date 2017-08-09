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Главная » Страна » 21-летний боец батальона "Донбасс" погиб возле Марьинки
Ситуация в Донбассе

21-летний боец батальона "Донбасс" погиб возле Марьинки

21-летний боец батальона "Донбасс" погиб возле Марьинки
Владимир Зейлик / Фото: facebook.com/t.barvin

На родине Героя объявлен траур

09.08.17 21
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7 августа в Донбассе вблизи Марьинки погиб боец батальона "Донбасс" Владимир Зейлик.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает группа "Остання шана".

Три недели тому назад парню исполнился 21 год.

С  9 по 11 августа в Пустомытах на Львовщине объявлен траур по погибшему герою.

"Сейчас тело воина находится в г. Днепр на судебно-медицинской экспертизе. Точной информации о прощании с Владимиром пока нет", - добавили в "Останній шані".

Зейлик Владимир Николаевич родился 14 июля 1996 года в г. Пустомыты Львовской области. 31 октября 2014 года, едва ему исполнилось 18, Владимира призвали на военную службу, которую он проходил в в/ч А4623 (540-й зенитный ракетный Львовский полк имени Ивана Выговского) города Каменка-Бугская Львовской области.

Потом подписал контракт и служил в отдельном батальоне специального назначения "Донбасс-Украина" на должности водителя.

Напомним, за минувшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие. Трое украинских военных погибли, еще восемь получили ранения, один – боевую травму.

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