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Главная » Страна » Силы АТО могут применить артиллерию и танки в случае обострения ситуации, – Минобороны
Ситуация в Донбассе

Силы АТО могут применить артиллерию и танки в случае обострения ситуации, – Минобороны

Силы АТО могут применить артиллерию и танки в случае обострения ситуации, – Минобороны
Фото: Пресс-центр штаба АТО

Такое решение будет принято для сохранения линии разграничения в случае особенно наглых действий противника

09.08.17 146
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В случае агрессивных действий оккупантов украинское командование всегда оставляет за собой право на ведение ответного огня на поражение. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

В случае особенно наглых действий противника, сопровождающихся ведением огня из тяжелого вооружения, попытками наступательных действий, приводящими к потерям в рядах ВСУ, руководство АТО может принять решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применение (то есть стрельбу) из танков, минометов, артиллерии для сохранения линии разграничения и принуждения противника к выполнению пунктов 1, 2 Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что в ходе военных действий в районе проведения антитеррористической операции 8 августа погибли трое украинских военных, еще восемь получили ранения, один – боевую травму.

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