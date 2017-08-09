В Запорожской области 7-летний мальчик погиб от взрыва неизвестного предмета

В среду, 9 августа, в Каменско-Днепровском районе в результате взрыва неустановленного предмета погиб 7-летний мальчик. Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Сообщение из местной больницы поступило в полицию в 10:25.

"В медицинское учреждение из села Великая Знаменка доставили 7-летнего мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Травмы оказались несовместимыми с жизнью ребенка", – говорится в сообщении полиции.

По предварительной информации, мальчик нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках во время попытки его разобрать.

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На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы. Начато уголовное производство по признакам ст.115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") с пометкой "несчастный случай". Продолжается досудебное расследование.