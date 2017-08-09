Задержанных по делу "Стены" подозревают в хищении почти 17 млн грн, – САП

Меры пресечения в отношении причастных к хищению госсредств будут приняты сегодня

Задержанных в рамках расследования уголовного производства по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта "Стена", подозревают в хищении 16 млн 688 тыс. грн. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, передает 112 Украина.

По словам Холодницкого, были задержаны семь, а не шесть служебных лиц Госпогранслужбы Украины и предприятий-подрядчиков.

"Вчера (8 августа) по результатам обысков были задержаны 7 человек. Был задержан Александр Тимонюк, начальник строительства департамента ресурсного обеспечения администрации Госпогранслужбы, Владимир Целко, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Госпогранслужбы, Вячеслав Майданович, офицер производственно-технического отделения, осуществлявший технический надзор. Также задержаны некоторые субъекты, директора фирм, директор ООО Стройцентр "Витязь", который осуществлял работы, Александр Кашуба, директор ООО "Агентство защиты информации", Сергей Значко, бывший заместитель руководителя ГП "Черниговский автодор", и один из посредников, который выступал координатором между объектами хозяйствования, которые эти работы частично вели и частично не вели, с должностными лицами Госпогранслужбы", – заявил Холодницкий.

До конца дня САП совместно с НАБУ намерены внести корректировки в подозрения вышеуказанным лицам и огласить их. Кроме того, сегодня, 9 августа, в отношении задержанных будут избраны меры пресечения. САП будет настаивать, чтобы фигуранты уголовного производства были помещены под стражу с возможностью внесения залога.

Ранее сообщалось, что 8 августа детективами НАБУ под процессуальным руководством САП были задержаны шесть человек, причастные к растрате государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена".

Напомним, ГПУ расследует присвоение 100 млн грн должностными лицами Госпогранслужбы. Позже в Генпрокуратуре успели заявить о непричастности к хищению госсредств чиновников ГПСУ.

Кабинет министров Арсения Яценюка 19 ноября 2014 года принял решение утвердить указ президента об обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов. Проект несколько раз менялся, а финансирование урезалось.