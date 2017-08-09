Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Задержанных по делу "Стены" подозревают в хищении почти 17 млн грн, – САП

Задержанных по делу "Стены" подозревают в хищении почти 17 млн грн, – САП

Задержанных по делу "Стены" подозревают в хищении почти 17 млн грн, – САП
Фото из открытых источников

Меры пресечения в отношении причастных к хищению госсредств будут приняты сегодня

09.08.17 31
000

Задержанных в рамках расследования уголовного производства по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта "Стена", подозревают в хищении 16 млн 688 тыс. грн. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, передает 112 Украина.

По словам Холодницкого, были задержаны семь, а не шесть служебных лиц Госпогранслужбы Украины и предприятий-подрядчиков.

"Вчера (8 августа) по результатам обысков были задержаны 7 человек. Был задержан Александр Тимонюк, начальник строительства департамента ресурсного обеспечения администрации Госпогранслужбы, Владимир Целко, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Госпогранслужбы, Вячеслав Майданович, офицер производственно-технического отделения, осуществлявший технический надзор. Также задержаны некоторые субъекты, директора фирм, директор ООО Стройцентр "Витязь", который осуществлял работы, Александр Кашуба, директор ООО "Агентство защиты информации", Сергей Значко, бывший заместитель руководителя ГП "Черниговский автодор", и один из посредников, который выступал координатором между объектами хозяйствования, которые эти работы частично вели и частично не вели, с должностными лицами Госпогранслужбы", – заявил Холодницкий.

До конца дня САП совместно с НАБУ намерены внести корректировки в подозрения вышеуказанным лицам и огласить их. Кроме того, сегодня, 9 августа, в отношении задержанных будут избраны меры пресечения. САП будет настаивать, чтобы фигуранты уголовного производства были помещены под стражу с возможностью внесения залога.

Ранее сообщалось, что 8 августа детективами НАБУ под процессуальным руководством САП были задержаны шесть человек, причастные к растрате государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена".

Напомним, ГПУ расследует присвоение 100 млн грн должностными лицами Госпогранслужбы. Позже в Генпрокуратуре успели заявить о непричастности к хищению госсредств чиновников ГПСУ.

Кабинет министров Арсения Яценюка 19 ноября 2014 года принял решение утвердить указ президента об обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов. Проект несколько раз менялся, а финансирование урезалось.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Турция решила отгородиться от Ирана стенойВ ГПСУ рассказали, сколько денег Украина потратит в этом году на проект "Стена"Трампу выделят 1,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8906
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 10504
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3625
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2095
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 6880
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 7161
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1624
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 6541 / 9829
  2. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 2855 / 3421
  3. В Твери рухнул речной вокзал 1958 / 2213
  4. В Генштабе рассказали об угрозах российско-белорусских учений Запад-2017 1695 / 1878
  5. Враг государства. Как ветерана МВД из Крыма стали считать в России экстремистом 1331 / 1921
  6. Adidas закрывает магазины в России 1269 / 1393
  7. Сходить в столичный общественный туалет станет дороже 1204 / 1337
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 41 / 9829
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 16 / 3690
  3. Затерянный мир. Дикий и загадочный Ирдынь 13 / 1182
  4. Сходить в столичный общественный туалет станет дороже 9 / 1337
  5. Враг государства. Как ветерана МВД из Крыма стали считать в России экстремистом 8 / 1921
  6. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 8 / 3421
  7. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 8,2% 8 / 161
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.