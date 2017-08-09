Балчун отомстил за Климпуш-Цинцадзе

Все чаще в современных вагонах поездов с неоткрывающимися окнами выходят из строя кондиционеры

Укрзализныця инициирует расторжение соглашения с ОАО "Днепровагонремстрой" из-за некачественного ремонта систем кондиционирования, что, в частности, имело свои последствия 6-7 августа в вагоне поезда сообщением Херсон-Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



"ПАО" Укрзализныця "инициирует расторжение соглашения с ОАО" Днепровагонремстрой "из-за некачественного ремонта систем кондиционирования", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в отношении сообщения вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе о путешествии в вагоне № 12 поезда № 297 Херсон - Киев 6-7 августа Укрзализныця уже провела оперативное расследование приведенных фактов.

Тогда в соцсети Facebook вице-премьер сообщила, что в вагоне не работала система кондиционирования воздуха.

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Из-за жары в поезде, в котором ехала премьер, людям становилось плохо, проводник потерял сознание, на одной из станций пришлось вызвать скорую.

Таким увидела поезд Климпуш-Цинцадзе.

Пассажиры, впрочем, не растерялись и позвонили на горячую линию Укрзализныци.

Там им посоветовали вынуть стекла из окон. Таким образом и сделали, рассказала Климпуш-Цинцадзе.

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"В вагоне № 12 поезда № 297 кондиционер не работал из-за неудовлетворительной работы ОАО "Днепровагонремстрой", с которым Укрзализныця по результатам тендера заключила соглашение на выполнение сервисных услуг по ремонту и подготовке к эксплуатации систем кондиционирования воздуха. Работники ОАО "Днепровагонремстрой" отремонтировали систему кондиционирования воздуха в этом вагоне 01-03.08.2017. К сожалению, система кондиционирования вышла из строя уже во время первого рейса: произошла утечка хладагента из системы кондиционирования воздуха", - говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.