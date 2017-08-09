В Финляндии исчезли 37 украинских заробитчан

В городке Тууповаара в Финляндии исчезли 37 украинцев и трое эстонцев, прибывших на сезонные заработки - сбор ягод.

Работников должны были направить в городок Ююка в Северной Карелии, однако в последний момент размещение было отменено, сообщает Yle.



Цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод требует временного размещения.



Сборщиков привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара. В течение недели местные жители помогали группе с питанием.



8 августа, когда управляющий домиком Суло Сухонен вместе с полицией прибыл к домику клуба, выяснилось, что собирателей увезли.

"На дороге я увидел следы микроавтобуса, и понял, что в доме никого не будет", - рассказывает Сухонен.



Местонахождение группы сейчас неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привез и отвез.



Никто из "ягодных оптовиков", с которыми новостной службе Yle удалось связаться, ничего не знает об этой группе сборщиков.

Полиция их искать не намерена.

Напомним, украинских заробитчан зовут в Венгрию.