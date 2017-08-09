Сегодня - Международный день коренных народов мира

День был основан для того, чтобы мировое сообщество помнило о необходимости проявлять заботу и солидарность с представителями коренного населения, которому часто на своей прародине грозит ассимиляция

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9-го августа, начиная с 1995 года по решению Организации Объединенных наций.

Именно в этот день в 1982 году впервые состоялось заседание Рабочей группы по вопросам коренных народов, напоминает "Укринформ".



По данным ЮНЕСКО сегодня в 90 странах мира проживает около 370 млн представителей коренных народов, которые общаются на более 5 тысячах своих этнических языков и которые придерживаются своих культурных традиций.

День был основан для того, чтобы мировое сообщество помнило о необходимости проявлять заботу и солидарность с представителями коренного населения, которому достаточно часто на своей прародине грозит ассимиляция, или же они подвергаются различным формам дискриминации (как это, например, происходит сейчас с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму).

В этом году тема Международного дня коренных народов мира - "10-я годовщина принятия Декларации о правах коренных народов". Декларация является наиболее полным международным документом по правам коренных народов. Она содержит в себе общее соглашение по правам коренных народов и основывает систему минимальных стандартов для обеспечения их выживания, благополучия и уважения их достоинства.

Ведь коренные народы являются хранителями богатого культурного разнообразия, носителями уникальных знаний о создании стабильных условий жизни и сохранении биоразнообразия. Для приумножения и использования этого потенциала необходимо обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование для всех.

В Украине принято считать, что ее этнонациональную культуру составляет украинская нация, коренные народы и национальные меньшинства.

Единого и четкого определения понятия "коренной народ" пока не существует. К коренным народам Украины обычно причисляют: крымских татар, гагаузов, крымчаков, караимов и крымских греков.

В этом году Украина во второй раз будет отмечаться Международный день коренных народов мира на официальном уровне. Организатором мероприятий является Министерство информационной политики Украины совместно с Меджлисом крымскотатарского народа и другими организациями.