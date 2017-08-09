Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Сегодня - Международный день коренных народов мира
Ситуация в Крыму

Сегодня - Международный день коренных народов мира

Сегодня - Международный день коренных народов мира
Иллюстративное фото

День был основан для того, чтобы мировое сообщество помнило о необходимости проявлять заботу и солидарность с представителями коренного населения, которому часто на своей прародине грозит ассимиляция

09.08.17 64
000

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9-го августа, начиная с 1995 года по решению Организации Объединенных наций.

Именно в этот день в 1982 году впервые состоялось заседание Рабочей группы по вопросам коренных народов, напоминает "Укринформ".

По данным ЮНЕСКО сегодня в 90 странах мира проживает около 370 млн представителей коренных народов, которые общаются на более 5 тысячах своих этнических языков и которые придерживаются своих культурных традиций.  

День был основан для того, чтобы мировое сообщество помнило о необходимости проявлять заботу и солидарность с представителями коренного населения, которому достаточно часто на своей прародине грозит ассимиляция, или же они подвергаются различным формам дискриминации (как это, например, происходит сейчас с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму).  

В этом году тема Международного дня коренных народов мира - "10-я годовщина принятия Декларации о правах коренных народов". Декларация является наиболее полным международным документом по правам коренных народов. Она содержит в себе общее соглашение по правам коренных народов и основывает систему минимальных стандартов для обеспечения их выживания, благополучия и уважения их достоинства.  

Ведь коренные народы являются хранителями богатого культурного разнообразия, носителями уникальных знаний о создании стабильных условий жизни и сохранении биоразнообразия. Для приумножения и использования этого потенциала необходимо обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование для всех.  

В Украине принято считать, что ее этнонациональную культуру составляет украинская нация, коренные народы и национальные меньшинства.  

Единого и четкого определения понятия "коренной народ" пока не существует. К коренным народам Украины обычно причисляют: крымских татар, гагаузов, крымчаков, караимов и крымских греков.  

В этом году Украина во второй раз будет отмечаться Международный день коренных народов мира на официальном уровне. Организатором мероприятий является Министерство информационной политики Украины совместно с Меджлисом крымскотатарского народа и другими организациями.  

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Провоз вещей через админграницу с оккупированным Крымом могут упроститьВ Гааге стартовало рассмотрение иска Нафтогаза к РоссииЧубаров: Вопросы возвращения Крыма и освобождения Донбасса должны решаться одновременно

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8905
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 10499
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3622
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2095
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 6879
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 7160
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1623
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 6541 / 9711
  2. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 2855 / 3404
  3. В Твери рухнул речной вокзал 1958 / 2213
  4. В Генштабе рассказали об угрозах российско-белорусских учений Запад-2017 1695 / 1878
  5. Враг государства. Как ветерана МВД из Крыма стали считать в России экстремистом 1331 / 1921
  6. Adidas закрывает магазины в России 1269 / 1393
  7. Сходить в столичный общественный туалет станет дороже 1204 / 1337
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 41 / 9711
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 16 / 3689
  3. Затерянный мир. Дикий и загадочный Ирдынь 13 / 1182
  4. Сходить в столичный общественный туалет станет дороже 9 / 1337
  5. Враг государства. Как ветерана МВД из Крыма стали считать в России экстремистом 8 / 1921
  6. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 8 / 3404
  7. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 8,2% 8 / 161
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.