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Главная » Страна » Основанием для оформления субсидии является только заявление и декларация о доходах, - Кабмин

Основанием для оформления субсидии является только заявление и декларация о доходах, - Кабмин

Основанием для оформления субсидии является только заявление и декларация о доходах, - Кабмин
Иллюстративное фото

Для большинства субсидиантов перерасчет проведут автоматически, без повторного обращения

09.08.17 96
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Органы социальной защиты не имеют права требовать справки о составе семьи при оформлении жилищных субсидий.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Напоминаем, в соответствии с упрощенной программой жилищных субсидий, органы социальной защиты не вправе требовать у населения справки о составе семьи. Основанием для оформления субсидии является исключительно заявление и декларация о доходах", - отмечается в сообщение.

Семьи, которые обратились за правительственной скидкой в оплате жилищно-коммунальных услуг - субсидией, в прошлом отопительном сезоне платили за потребленные газ, тепло, электроэнергию и воду не больше 10% своего совокупного месячного дохода, при этом совокупный показатель в Украине составил 9,97%.

"Большую часть коммунальных расходов семьи - до 90% - государство взяло на себя. Личный процент платежа людей в среднем в Украине не превышал 10%", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что с 1 мая этого года в Украине действует обновленная программа жилищных субсидий. На основании изменений в мае-июне органы социальной защиты проводят переназначение субсидий на следующий год и рассчитывают ее размеры на летний период, а с октября - на новый отопительный сезон.

Повторно подавать документы на оформление пособия необходимо лишь тем, кто арендует жилье и у кого произошли изменения в составе семьи. Для остальных субсидиантов перерасчет проведут автоматически, без повторного обращения.

Напомним, Розенко сказал, сколько семей получат монетизацию субсидий 1 сентября.

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