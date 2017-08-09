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Главная » Страна » В Украине хотят ввести обязательную регистрацию мобильных абонентов

В Украине хотят ввести обязательную регистрацию мобильных абонентов

В Украине хотят ввести обязательную регистрацию мобильных абонентов

Телеком-операторов обяжут собирать персональные данные всех без исключения пользователей

09.08.17 61
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Госспецсвязи предлагает ввести обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине.

Соответствующий законопроект размещен на сайте Госспецсвязи, пишет "ЛІГА. Бизнес".

Госспецсвязи предлагает сохранить за клиентами сотовых операторов право заключать договор в письменной или любой другой форме. Но собирается при этом обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

В этом же документе предлагается возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов.

Как пишет в пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".

"Кроме того, требует внимания ситуация с использованием разнообразного конечного оборудования (айфоны, айпады, коммуникаторы, смартфоны, мобильные телефоны и так далее) на фоне растущего спектра предоставления услуг на базе телекоммуникаций, так как неконтролируемое количество конечного оборудования в обороте содействует распространению "мобильного мошенничества" и других кибернетических преступлений", - говорится в записке.

По задумке Госспецсвязи, у других ведомств с момента принятия закона будет только три месяца на адаптацию своих нормативных актов.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи вчера на очередном заседании одобрила законопроект Госспецсвязи, но со значительными замечаниями. В частности, регулятор предлагает увеличить переходный период и растянуть его на полгода. За это время абоненты, которые сейчас получают услуги обезличенно, должны будут предоставить свои личные данные операторам.

НКРСИ со своей стороны готовится к нововведениям. Она разработала порядок регистрации абонентов без заключения договора в письменной форме, то есть prepaid-абонентов. Подать личные данные можно будет и в электронной форме.

Вторую часть законопроекта (относительно регистрации IMEI-кодов) НКРСИ посчитала очень сырой. И надеется на то, что администрация связи ее доработает.

О том, что предложенный законопроект далек от совершенства, говорят и представители мобильных операторов.

"Закон написан непрофессионально. Мы с ним не согласны!" - написал президент компании "Киевстар" Петр Чернышов.

В Vodafone Ukraine готовы поддержать изменения и готовы реализовать электронную регистрацию абонентов при условии, что будут соблюдены интересы клиентов.

"Самый главный риск - это то, что часть абонентов, которые НЕ успеют зарегистрироваться, могут остаться, согласно законопроекту, без услуг связи", - рассказывает пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская.

Система контроля серого импорта мобильных телефонов по IMEI начала функционировать в Украине в 2009 году. А в 2014 году депутат из фракции "Удар" Ярослав Гинка внес в закон поправки, согласно которым Укрчастотнадзор лишился такой функции. Регистрировать IMEI стало необязательно.

Что касается проектов, направленных на "паспортизацию" абонентов, то подобные попытки Госспецсвязи уже предпринимала. Последняя была в 2015 году.

Напомним, в Украине будут выдавать ID-паспорта со встроенной цифровой подписью, а до конца года заработает Mobile ID. ID-паспорта с встроенной цифровой подписью начнут выдавать осенью.

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