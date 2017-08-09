В Украине перепишут правила регистрации местожительства

Андрей Рева заявил, что таким образом нормативные документы приводятся в соответствие с украинским законодательством

Кабинет министров Украины принял проект постановления о внесении изменения в пункт 9 Правил регистрации места жительства.

Такое решение было принято на заседании в среду, - сообщает "Телеграф".

"Речь идет о том, что из перечня документов, в которых проставляется штамп о временном пребывании лица, изымается справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Таким образом мы приводим наши нормативные документы, в частности 207 постановление, в соответствие с украинским законодательством", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН подвергла критике систему соцвыплат украинским переселенцам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принятие этого решения необходимо, потому что люди в этом вопросе не должны испытывать неудобства.

Напомним, отныне пенсии будут платить по месту фактического проживания.