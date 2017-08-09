Кабмин принял решение о введении единого счета для налогоплательщиков

Правительство предлагает Верховной Раде принять изменения в Налоговый кодекс для введения единого счета уплаты налогов и сборов, а также единого социального взноса через электронный кабинет налогоплательщика

Такое решение принял Кабинет Министров на заседании в среду, 9 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Основной целью законопроекта является упрощение процедуры расчетов налогоплательщиков с бюджетами через введение единого счета для уплаты налогов и сборов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ предполагает введение системы оплаты единого соцвзноса, налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом, кроме налога на добавленную стоимость и акцизного налога с реализации топлива, через электронный кабинет налогоплательщика. Нововведение должно упростить уплату налогов.

Напомним, платить налоги в Украине через год можно будет проще.