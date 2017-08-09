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Главная » Страна » Шесть районов Киева остались без горячей воды
Шесть районов Киева остались без горячей воды
Иллюстративное фото

Шесть районов Киева остались без горячей воды

Проводятся гидравлические испытания теплосетей

09.08.17 25
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Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, с 8 по 23 августа отключает от горячего водоснабжения ряд домов в Шевченковском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Соломенском и Днепровском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 8 по 15 августа горячее водоснабжение временно прекращено для 868 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 40 школ, 223 ведомств в Деснянском районе, для 492 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 23 школ, 156 ведомств в Днепровском районе, для 158 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 5 школ, 152 ведомств в Шевченковском районе, 1 школы, 2 ведомств в Соломенском районе.

Кроме этого, с 8 по 22 августа в результате гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно прекращено для 377 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 18 детских садов, 15 школ, 189 ведомств в Соломенском районе, для 639 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 51 детского сада, 32 школ, 233 ведомств в Оболонском районе.

С 9 по 23 августа горячее водоснабжение временно прекращено для 266 жилых домов, 10 школ, 95 ведомств в Дарницком районе.

Киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте Киевэнерго.

В компании отметили, что гидравлические испытания – это метод диагностики теплосетей, применяемый Киевэнерго каждый межотопительный период с апреля по август. График испытаний согласовывает Киевская городская госадминистрация.

"Гидравлические испытания позволяют выявить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, предотвратив появление повреждений в холодное время года. Испытания осуществляются теплосетевой водой температурой до +40 градусов с повышенным на 25% давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды", - говорится в сообщении.

Киевэнерго генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Генерацию электрической энергии Киевэнерго осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии Киевэнерго осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами Киевэнерго являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).

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