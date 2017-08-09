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Ситуация в Крыму

Видео В оккупированном Крыму прошел обыск в доме муллы Эмирамзаева

<span class="label red">Видео</span> В оккупированном Крыму прошел обыск в доме муллы Эмирамзаева
Фото: Абдуллах Якубов, Facebook

О причинах обыска не сообщается

09.08.17 107
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В оккупированном Крыму российские силовики пришли с обыском к жителю поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву.

Об этом написал активист Абдуллах Якубов на своей странице в Facebook.

"Обыск начался около 7:30, дом окружен, в поддержку Эмирамзаева собираются люди", - написал он.

На видео с места событий видно несколько десятков человек, которые вышли поддержать Эмирамзаева, а также экипированных силовиков и припаркованный неподалеку автозак.

"Как мы видим, с самого утра большое количество соседей и друзей собрались у его дома, народ Машаллах, поддерживает Умера и любит его", - подчеркнул активист.

"Умер Эмирамзаев является местным муллой и авторитетной личностью в Кировском районе, известен своей набожностью. Люди его знают только с хорошей стороны, он является многодетным отцом и сам родился в многодетной семье", - добавил Якубов.

В то же время, на сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о причинах обыска не сообщается.

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