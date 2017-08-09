Правительство Чехии не поддерживает антиукраинскую позицию президента Земана, - посол

Официальная позиция Чехии – это позиция правительства, которое заинтересовано в добрых отношениях с Украиной.

Так посол Чехии в Украине Радек Матула прокомментировал антиукраинские заявления президента Милоша Земана в интервью "Европейской правде".

"В Чехии - как и в большинстве стран мира - нет одинаковых взглядов на мир у всех представителей власти. Но нет никаких сомнений, что чешское правительство - а именно оно отвечает за концепцию внешней политики государства - заинтересовано в добрых отношениях с Украиной", - заявил дипломат.

По его словам, в рамках ЕС, НАТО и других международных организаций Чехия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Чехия не признает аннексию Крыма и выступает за мирное урегулирование.

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Дипломат убежден, что чешское правительство не поддержит позицию Земана в вопросе смягчения санкций в отношении России.

"Чешское правительство считает, что санкции не могут быть пересмотрены, если причины для их введения не были решены. Мы действительно считаем важным сохранение единства в ЕС по этому вопросу, а потому - поддерживали и поддерживаем продолжение санкций до полного выполнения Минских соглашений", - заметил Матула.

Дипломат добавил, что даже после урегулирования на Востоке Украины Чехия будет настаивать на том, что необходимо оставить в силе санкции, связанные с незаконной аннексией Крыма.

Земан, которого считают одним из крупнейших сторонников Путина среди европейских лидеров, в сентябре 2016 года заявил, что "Хрущев сделал непростительную глупость (передав Крым Украине), и сегодня мировые политики признают, что Крым может быть возвращен Украине".

