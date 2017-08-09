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Главная » Страна » Пострадавшим участникам Революции Достоинства выплатят почти 3 млн грн

Пострадавшим участникам Революции Достоинства выплатят почти 3 млн грн

Пострадавшим участникам Революции Достоинства выплатят почти 3 млн грн
Фото: АР

Единоразовую денежную помощь в размере 369,8 тыс. гривен получит участник Майдана, которому были нанесены тяжкие телесные повреждения

09.08.17 243
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В среду, 9 августа, Кабинет министров Украины принял решение выделить более 2 млн 686 тыс. гривен денежной помощи пострадавшим участникам Революции Достоинства.

Об этом проинформировали в пресс-службе Кабмина.

Единоразовую денежную помощь в размере 369,8 тыс. гривен получит тот участник Майдана, которому были нанесены тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста в период с 21 ноября 2013-го по 21 февраля 2014 года.

Кроме того, единоразовую денежную помощь на общую сумму 2 млн 316 тыс. гривен получат 15 участников Революции Достоинства, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в указанных акциях.

"Они защищали свободу и достойное будущее для Украины, и денежная помощь для них сегодня - это самое малое, что мы можем сделать для поддержки их и их семей", - прокомментировал решение первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Средства будут выделены Министерству социальной политики из резервного фонда государственного бюджета.

Напомним, ГПУ заявила, что сдвигов в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства нет.

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