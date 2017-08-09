Насиров ходит на работу, - ГФС

Роман Насиров, отстраненный 3 марта от должности главы Государственной фискальной службы Украины на время проведения расследования Национальным антикорупционным бюро, с прошлой пятницы (4 августа) вышел на работу.
Об этом "Буквам" сообщили в приемной Насирова.
В частности, представители ГФС уточнили, что пока Насиров не подписывает документы и не принимает решения, а функции главы службы по прежнему выполняет и. о. главы ГФС Мирослав Продан.
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27 июля сообщалось, что детективы НАБУ завершили расследование дела в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
"Вчера ему было объявлено о подозрении, и потому дело это в ближайшее время будет завершено. Ему уже объявили окончательное подозрение", - отметил директор Национального антикоррупционного бюро.
Напомним, Насиров заявил, что суд обязал ГПУ открыть дело по факту привлечения его к ответственности.