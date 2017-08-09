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Главная » Страна » Чехия открывает возможности поставок оружия в Украину
Чехия открывает возможности поставок оружия в Украину
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

Чехия открывает возможности поставок оружия в Украину

Впервые с зимы 2014-го

09.08.17 645
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Посол Чехии в Украине Радек Матула убежден, что чешские производители военной продукции ведут переговоры с украинскими партнерами относительно поставок вооружения.

Об этом дипломат заявил в интервью "Европейской правде".

По его словам, ранее политика Чешской Республики ограничивала возможность поставки оружия в Украину, однако сейчас открывается возможность сотрудничества в поставках в Украину некоторых видов военной техники на основе стандартного процесса экспортного лицензирования.

"С зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии", - отметил посол.

Пока у него нет информации, поступали ли от Украины запросы относительно заинтересованности в отдельных видах вооружения. Но дипломат уверен, что ряд чешских производителей военной продукции уже контактируют по этому вопросу со своими украинскими партнерами.

Посол также отметил, что сегодня сотрудничество между министерствами обороны Чехии и Украины сосредоточено на таких сферах как подготовка, обучение специалистов, обмен опытом в сфере военной реформы.

Напомним, в Государственном департаменте США заявили, что вопрос о возможном предоставлении оборонительного вооружения Украине не рассматривается, но Вашингтон не исключает предоставления вооружения.

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