ОБСЕ зафиксировала выстрелы возле насосной станции в Донецкой области

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявляет, что миссия зафиксировала выстрелы возле насосной станции в селе Васильевка Ясиноватского района Донецкой области.
Хаг призвал немедленно прекратить огонь возле объектов жизнеобеспечения.
Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.
Отмечается, что во время мониторинга с использованием БПЛА на насосной станции в Васильевке СММ ОБСЕ слышала 2 очереди и 3 выстрела из стрелкового оружия в радиусе 500 м.
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"Необходимо устойчивое прекращение огня вокруг объектов жизнеобеспечения. Немедленно прекратите огонь", - призвал Хаг.
Напомним, по данным ОБСЕ, семь мирных жителей ранены или убиты на Луганщине в июле.