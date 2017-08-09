В руководстве Минздрава потеряно взаимное доверие, - замминистра

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак уходит с занимаемой должности.
Причина - разногласия в подходах к командной работе и потеря взаимного доверия.
"Сегодня мой последний день в должности заместителя министра здравоохранения в составе этой команды… Такое решение приняла прежде всего из-за разногласий в подходах к командной работе и потери взаимного доверия", - написала она в Facebook.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины подтвердили, что Кабмин на заседании 9 августа поддержал отставку Сивак.
Напомним, Супрун сказала, сколько будут зарабатывать врачи после медицинской реформы.