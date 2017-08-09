Киевская полиция поймала сексуального маньяка

Две девушки ехали в Одессу, а доехали только до Василькова

Под Киевом поймали 39-летнего серийного маньяка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП Киевской области.

"В полицию Киевщины обратились две девушки - 18 и 21 лет. Они рассказали жуткую историю: накануне решили вдвоем поехать в Одессу автостопом. На остановке общественного транспорта в с. Софиевская Борщаговка, Киево – Святошинского района, они остановили автомобиль "Daewoo Lanos". Водитель любезно согласился их подвезти, поскольку он ехал именно в этом направлении. В городе Васильков водитель предложил своим пассажиркам переночевать в арендованной им квартире", – говорится в сообщении.

Заманив жертв в квартиру, злоумышленник, угрожая ножом и применив физическую силу, вступил в половые отношения с девушками против их воли. После чего насильник на собственном авто вывез девушек на АЗС возле пгт. Калиновка, отобрал у них деньги и исчез в неизвестном направлении.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст.187 (разбой), ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти), ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

Напомним, за три года в Донбассе зафиксировано более 200 случаев сексуального насилия.