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Зачислить детей в школы-интернаты станет сложнее

Зачислить детей в школы-интернаты станет сложнее
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Сейчас две трети находящихся в интернатах детей не должны там находиться

09.08.17 919
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Кабинет министров Украины усложнил условия приема детей в школы-интернаты. 

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, в рамках выполнения соглашения о займе (проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития на заседании правительства в среду было принято решение ограничить перечень оснований для зачисления детей в интернатные учреждения, а также для обеспечения коллегиальности принятия соответствующих решений.

По законодательству родители выбирают учебное заведение для своего ребенка. В последнее время сложилась ситуация, когда все чаще по заявлению родителей дети устраиваются в интернатные учреждения. Сегодня более 100 тыс. детей учатся в общеобразовательных школах-интернатах, из них только 8% - это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, и около 30% - дети, имеющие проблемы в развитии и требующие специального обучения.

Остальные дети, которые находятся в учреждениях институционального ухода с отрывом от семьи, имеют родителей, не ограниченных в своих правах, у них отсутствуют недостатки физического и (или) умственного развития.
 
Постановлением Кабмина определено, в частности, что зачисление учеников в общеобразовательные школы-интернаты I-III ступеней будет проводиться только при условии, "если состояние здоровья или режим рабочего времени родителей ребенка или лиц, их заменяющих, осложняет воспитание и уход за ребенком (длительное стационарное лечение, разъездной характер работы, сменная работа, вахтовый метод работы) или если на момент принятия решения отсутствует возможность устройства ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, в семейные формы воспитания".

Вышеприведенные условия для устройства ребенка в общеобразовательную школу-интернат I-III ступеней будут рассматриваться комиссией по вопросам защиты прав ребенка.

В постановлении отмечается, что данное решение обеспечит уменьшение рисков попадания детей в интернатные учреждения и повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению прав детей, в первую очередь на семейное воспитание, с учетом их наилучших интересов.

Напомним, Кличко предположил, что в Киеве, возможно, успеют даже 11-й садик достроить.

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