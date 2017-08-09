Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » ЕС ввел пошлину на ввоз украинской кукурузы

ЕС ввел пошлину на ввоз украинской кукурузы

ЕС ввел пошлину на ввоз украинской кукурузы
Фото из открытых источников

Решение вызвано снижением цен на импорт ниже установленного ЕС

09.08.17 679
000

Евросоюз ввел пошлину на импорт кукурузы, ржи и сорго, в том числе и из Украины.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, на которое ссылаются европейские СМИ.

Со вторника ЕС начал применять таможенный тариф в размере 5,16 евро за тонну кукурузы, ржи и сорго.

Отметим, с ноября 2014 года ЕС применил нулевой тариф на кукурузу.

Решение о восстановлении тарифа было вызвано снижением цен на импорт ниже установленного ЕС.

 "Это происходит в ответ на ситуацию на мировом рынке кукурузы, где рекордный урожай кукурузы в 2016/17 году привел к достаточному предложению и низким ценам", - говорится в сообщении.

Правила ЕС требуют введения тарифа, если цены на импорт снизятся на уровне 157 евро за тонну в течение не менее 10 дней.

"Это обезопасит европейских производителей от невыгодного положения в существующих рыночных условиях", - добавили в Еврокомиссии.

Напомним, Украине не хватает на зарубежные покупки 1,7 миллиардов долларов.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Представители Еврокомиссии протестировали газотранспортную систему УкраиныЕврокомиссии срочно нужны переговоры с Россией о "Северном потоке"В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 9182
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 10990
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3805
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2121
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 7174
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 7390
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1655
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 12336 / 15778
  2. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 4373 / 5332
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 3448 / 3896
  4. Насиров ходит на работу, - ГФС 2808 / 3458
  5. Шесть районов Киева остались без горячей воды 2356 / 2576
  6. В Твери рухнул речной вокзал 1963 / 2217
  7. В Генштабе рассказали об угрозах российско-белорусских учений Запад-2017 1699 / 1883
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 67 / 15778
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 16 / 3738
  3. Затерянный мир. Дикий и загадочный Ирдынь 13 / 1249
  4. Насиров ходит на работу, - ГФС 13 / 3458
  5. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 12 / 3896
  6. Враг государства. Как ветерана МВД из Крыма стали считать в России экстремистом 10 / 1974
  7. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 9 / 10990
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.