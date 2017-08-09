ЕС ввел пошлину на ввоз украинской кукурузы

Решение вызвано снижением цен на импорт ниже установленного ЕС

Евросоюз ввел пошлину на импорт кукурузы, ржи и сорго, в том числе и из Украины.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, на которое ссылаются европейские СМИ.

Со вторника ЕС начал применять таможенный тариф в размере 5,16 евро за тонну кукурузы, ржи и сорго.

Отметим, с ноября 2014 года ЕС применил нулевой тариф на кукурузу.

Решение о восстановлении тарифа было вызвано снижением цен на импорт ниже установленного ЕС.

"Это происходит в ответ на ситуацию на мировом рынке кукурузы, где рекордный урожай кукурузы в 2016/17 году привел к достаточному предложению и низким ценам", - говорится в сообщении.

Правила ЕС требуют введения тарифа, если цены на импорт снизятся на уровне 157 евро за тонну в течение не менее 10 дней.

"Это обезопасит европейских производителей от невыгодного положения в существующих рыночных условиях", - добавили в Еврокомиссии.

Напомним, Украине не хватает на зарубежные покупки 1,7 миллиардов долларов.