В Нацполиции Украины появилась криминальная разведка

В Нацполиции создали криминальную разведку, методы работы которой совершенствуют усиленными темпами.

Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает "112 Украина".

"Она уже существует, но необходимо перейти от старых форм и методов к новому инструментарию", - сказал Князев.

Руководитель Нацполиции отметил, что криминальная полиция меняет подход к борьбе с преступностью.

"Мы уходим от института тотальной агентуры и вербовки. Сейчас необходимо подавить криминал, а для этого нужны новые инструменты влияния. Нет нужды вербовать 10 тысяч агентов, мы пойдем другим путем, хоть и не без вербовки", - добавил Князев.

Напомним, с момента создания патрульной полиции погибло семь копов.