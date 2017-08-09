Do widzenia! Чем запомнился экс-руководитель Укрзализныци Войцех Балчун

"Это была самая сложная и важная миссия в моей бизнесовой жизни", — написал в Фейсбуке уже экс-руководитель Укрзализныци Войцех Балчун. 9 августа он написал заявление об отставке, немедленно принятое Кабмином

Уход Балчуна подвёл итог затяжной войне между ним и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, в ведении которого находились украинские железные дороги. Конфликт начался ещё во время назначения Балчуна в апреле 2016-го, а в острую стадию перешёл в январе этого года, когда Кабмин своим решением вывел Укрзализныцю из подчинения Мининфраструктуры. Тогда на заседании Кабмина Омелян выступил с острой критикой в адрес главы госкомпании, обвинив его в отсутствии реформ и миллиардной коррупции. На сторону поляка встал премьер Владимир Гройсман, но противостояние между Омеляном и Балчуном становилось всё острее. В итоге спустя несколько месяцев Омеляну всё же удалось убедить главу правительства поддержать уход Балчуна. Последней каплей могло стать решение Окружного админсуда Киева, который вернул Укрзализныцю в подчинение Мининфраструтуры.

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Новые направления и вагоны-трансформеры

Уже через полгода после назначения Балчуна Укрзализныця существенно нарастила количество внутренних направлений: с декабря 2016 начали курсировать 24 пары новых внутренних поездов, среди которых Харьков — Винница, Запорожье — Львов, Сумы — Новгород-Северский. Предметом особой гордости нового руководителя стал пассажирский состав с вагонами-трансформерами, запущенный в январе этого года по маршруту Киев — Ивано-Франковск. Особенность поезда — новые вагоны, мебель в которых трансформируется из сидячих кресел в кровати и наоборот.

Железнодорожные маршруты протяжённостью более 1000 км эксперты считают бесперспективными

Появились и новые международные поезда: Киев —Львов — Перемышль, Киев — Хельм, Львов — Краков. После введения безвиза Балчун обещал запустить составы также в Румынию, Венгрию и Словакию, а до конца 2017 года — поезд Киев — Вена.

Впрочем, если направление Киев — Львов — Перемышль пользуется чрезвычайной популярностью, то другой широко разрекламированный маршрут Киев — Варна стал скорее поводом для шуток: ведь при стоимости билета в 2840 гривен, в пути придётся провести 38 часов. В целом железнодорожные маршруты протяжённостью более 1000 км эксперты считают бесперспективными в условиях конкуренции с авиатранспортом.

Финансовая неопределённость

Финансовые показатели работы компании противоречивы. Подводя итоги 2016 года, Балчун сообщал о 303 миллионах гривен прибыли. Однако аудит Укразализныци, проведённый международной консалтинговой компанией Ernst&Young, показал совершенно иную картину: 7,3 миллиарда гривен убытков по международным стандартам финансовой отчётности. Прояснить финансовые итоги руководства Балчуна мог бы отчёт, подготовить который топ-менеджера призывал премьер-министр Владимир Гройсман. На данный момент такой документ не опубликован, однако на своей странице в Facebook Балчун написал, что "за 6 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчётности чистая прибыль составила 122,5 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016 года" (видимо, произошла опечатка и речь идет о 3,9 млн грн. — Фокус). Также, по его словам, удалось достичь заметных успехов в улучшении кредитной политики УЗ, погасив финансовые обязательства на сумму 8,7 млрд гривен и уменьшив на 15%, или 6,6 млрд гривен, кредитный портфель.

Коррупционные обвинения

4 августа генпрокурор Юрий Луценко обратился к премьеру Гройсману с письмом, в котором обстоятельно изложил факты коррупционных схем в Укрзализныце. Глава ГПУ указал, что на данный момент прокуратура и другие органы расследуют уже около 90 уголовных производств против чиновников УЗ. Обвинения в адрес менеджмента Укрзализнфыци выдвигали и другие силовые структуры, например НАБУ, которое указывало, что УЗ не проявляет никакого интереса к антикоррупционным расследованиям и не стремится отстаивать свою правоту в судах, что приводит к миллионным убыткам для бюджета. СБУ, в свою очередь, заявляло о наличии в сфере ж/д перевозок неких "смотрящих", которые работали в пользу неназванных российских бизнесменов. Среди других обвинений в адрес Балчуна — завышение цен при закупке туалетов для поездов, тендерные махинации в пользу народных депутатов братьев Дубневичей, хаос с земельными объектами, принадлежащими компании и т. д. Балчун и другие топ-менеджеры УЗ опровергали все обвинения в свой адрес.

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Среди обвинений в адрес Балчуна — завышение цен при закупке туалетов для поездов, тендерные махинации в пользу братьев Дубневичей, хаос с земельными объектами

Зарплата польского специалиста вызвала шквал эмоций в украинском обществе: после обнародования его контракта в июне прошлого года стало известно, что Балчун будет получать 463 тысячи гривен в месяц. Для сравнения: месячная зарплата президента Украины на тот момент составляла около 30 тысяч гривен. Что касается зарплат рядовых сотрудников Укрзализныци, то после повышения тарифных ставок на 25 % с марта этого года месячная тарифная ставка, к примеру, рабочего первого разряда основной деятельности выросла на 505 гривен и составляет 2526 гривен. Согласно объявлению о наборе персонала в вагонное депо станции Киев-Пассажирский, аккумуляторщику обещают зарплату 4540–5800 гривен, мойщику подвижного состава — 5000, однако сами железнодорожники говорят, что это "грязные" зарплаты без вычета налогов.

Впрочем, несмотря на космическую, по украинским меркам, заработную плату, Войцех Балчун, как и полагается творческой личности, оказался сторонником свободного рабочего графика. В январе этого года СМИ сообщали, что глава госкомпании улетел на новогодние каникулы в Майами, а уже в марте, если верить расписанию рок-группы CHEMIA, в которой выступает Балчун, отправился в концертное турне по родной Польше. Сам топ-менеджер уверял, что занимается музыкой исключительно в свободное от основной работы время.

"Кусючие" одеяла и железнодорожный секс

В марте этого года Войцех Балчун позабавил соцсети своим постом про "кусачие одеяла" в поездах, которые вместе с перьевыми подушками глава Укрзализныци пообещал отправить в историю. "Рассчитываем, что наш пассажир в ближайшей перспективе забудет о скомканных, тяжёлых, с комом ваты матрасах и сомнительного вида подушках. "Кусючие" одеяла уступят место новым, из современных, комфортных, экологических материалов. Отказываемся также от летнего и зимнего вариантов одеял и переходим на всесезонный формат", — написал он в Facebook. Кроме того, Балчун объявил войну и знакомым всем с советских времён "вафельным" полотенцам, решив заменить их на махровые. В скольких поездах уже произошла замена "кусючих" одеял на комфортные и современные, сказать сложно, но Балчун изначально отметил, что на это уйдёт "не один день".

А в июне украинские СМИ "взорвала" статья в официальном журнале Укрзализныци "The Express. Магистраль" под названием "Любовь в дороге", в которой пассажирам советуют, как лучше заниматься сексом в купе, дабы раскачивание поезда не прервало "акт любви". В частности, журнал порекомендовал попросить у проводника ремни, которыми можно прикрепиться к полке и к потолку. Статья также рассказывала о специальных вагонах, в которых можно реализовать "самые смелые фантазии". Впрочем, пресс-служба железной дороги наличие таких вагонов опровергла, а статью назвала авторской шуткой.

Фокус попросил бывшего замминистра инфраструктуры Украины Александра Каву подвести краткие итоги работы Войцеха Балчуна в УЗ.

Если говорить о главных достижениях Балчуна, то в первую очередь это тот факт, что впервые за 20 лет Укразализныця начала развивать сеть пассажирских перевозок. Если раньше маршруты только сокращались, то за этот год появилось значительное количество новых, удобных для пассажиров направлений. Например, поезд Киев — Измаил позволил 650 тысячам украинцев, которые проживают в Южной Бессарабии, получить ежедневное прямое сообщение со столицей. Также появился поезд Киев — Солотвино, благодаря которому 600 жителей восточного Закарпатья (Виноградово, Берегово, Хуст) получили возможность напрямую ездить в Киев, так же как и киевляне и жители других регионов — возможность комфортно доехать до курортных зон восточного Закарпатья. Открылись новые маршруты поездов "Интерсити" и "Интерсити+": Киев — Николаев, Киев — Херсон, Киев — Кривой Рог, Киев — Кировоград.

Кроме того, впервые с 2008 года УЗ начала закупать новые пассажирские вагоны для ночных перевозок.

Не удалось изменить взаимоотношения между государством и Укрзализницей и добиться дотаций на перевозку пассажиров для покрытия убытков от тарифов, которые ниже себестоимости (именно такая практика принята в Европе). Не удалось получить поддержку правительства для закупки необходимого количества новых пассажирских вагонов, а это в странах ЕС также делается, как правило, за счёт госбюджета. Суммарный объём дотаций железным дорогам там достигает 55 миллиардов евро, у нас же такого понятия, как дотации из госбюджета для УЗ, не существует.

Также не удалось изменить систему тарифообразования на грузовые перевозки: тарифы утверждает не УЗ, а Кабмин, а компания, таким образом, продолжает дотировать украинских олигархов.