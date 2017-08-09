В зоне АТО активизировалось Луганское направление

О потерях среди личного состава ВСУ, в сводке не сообщается

В среда, 9 августа, в районе проведения АТО на востоке Украины активизировалась группировка боевиков на Луганском направлении.

С начала суток там зафиксировано 7 случаев применения ими оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Так, ночью, боевики трижды обстреливали наши позиции в районе Новозвановки из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, они трижды били по украинским укреплениям неподалеку Новоалександровки, а на подступах к поселку Новотошковское работал вражеский гранатомет. На каждый обстрел врага украинские военные оперативно отвечали прицельным огнем", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды.

Об обстановке на прочих направлениях, а также о возможном наличии потерь среди личного состава ВСУ, в сводке не сообщается.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала выстрелы возле насосной станции в Донецкой области.