В зоне АТО активизировалось Луганское направление

В среда, 9 августа, в районе проведения АТО на востоке Украины активизировалась группировка боевиков на Луганском направлении.
С начала суток там зафиксировано 7 случаев применения ими оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Так, ночью, боевики трижды обстреливали наши позиции в районе Новозвановки из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, они трижды били по украинским укреплениям неподалеку Новоалександровки, а на подступах к поселку Новотошковское работал вражеский гранатомет. На каждый обстрел врага украинские военные оперативно отвечали прицельным огнем", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды.
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Об обстановке на прочих направлениях, а также о возможном наличии потерь среди личного состава ВСУ, в сводке не сообщается.
Напомним, ОБСЕ зафиксировала выстрелы возле насосной станции в Донецкой области.