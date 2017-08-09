Кабмин решил как страна будет праздновать День независимости

Об этом проинформировали в пресс-службе Кабмина.

Соответствующий проект распоряжения был разработан Министерством культуры.

Так, 23 августа ко Дню Государственного флага Украины в Киеве, других населенных пунктах и зарубежных дипломатических учреждениях Украины запланированы церемонии торжественного поднятия флага.

24 августа в Киеве на Крещатике и Майдане Независимости состоится парад войск и показ образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

В День независимости проведут торжества с участием руководства государства, представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, борцов за независимость Украины в ХХ веке, участников АТО, общественных объединений и религиозных организаций, деятелей науки и культуры.

Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей, борцов за независимость, погибших участников Революции достоинства и АТО.

Кроме того, запланировано проведение информационных, научных, образовательных, культурных и других мероприятий, посвященных событиям и личностям истории становления и развития украинского государства, а также культурных и патриотически-воспитательных акций и фестивалей.

Запланировано создание медийных проектов об истории и современности Украины, личностях выдающихся украинцев, трансляция циклов передач, фильмов, в частности премьерный показ фильма "Красный".

Зарубежные дипломатические учреждения Украины проведут торжественные мероприятия, связанные с празднованием 26-й годовщины Независимости Украины, в том числе, с участием представителей украинской диаспоры.

Напомним, Кабмин устроил украинцам мини-отпуск в августе.