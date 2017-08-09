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Главная » Страна » Кабмин решил как страна будет праздновать День независимости

Кабмин решил как страна будет праздновать День независимости

Кабмин решил как страна будет праздновать День независимости
Фото из открытых источников

Ничего неожиданного нас не ждет

09.08.17 157
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Правительство в среду, 9 августа, утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 26-й годовщины Независимости Украины.

Об этом проинформировали в пресс-службе Кабмина.

Соответствующий проект распоряжения был разработан Министерством культуры.

Так, 23 августа ко Дню Государственного флага Украины в Киеве, других населенных пунктах и зарубежных дипломатических учреждениях Украины запланированы церемонии торжественного поднятия флага.

24 августа в Киеве на Крещатике и Майдане Независимости состоится парад войск и показ образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

В День независимости проведут торжества с участием руководства государства, представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, борцов за независимость Украины в ХХ веке, участников АТО, общественных объединений и религиозных организаций, деятелей науки и культуры. 

Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей, борцов за независимость, погибших участников Революции достоинства и АТО.

Кроме того, запланировано проведение информационных, научных, образовательных, культурных и других мероприятий, посвященных событиям и личностям истории становления и развития украинского государства, а также культурных и патриотически-воспитательных акций и фестивалей.

Запланировано создание медийных проектов об истории и современности Украины, личностях выдающихся украинцев, трансляция циклов передач, фильмов, в частности премьерный показ фильма "Красный".

Зарубежные дипломатические учреждения Украины проведут торжественные мероприятия, связанные с празднованием 26-й годовщины Независимости Украины, в том числе, с участием представителей украинской диаспоры.

Напомним, Кабмин устроил украинцам мини-отпуск в августе.

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