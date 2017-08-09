У закарпатских таможенников оказались венгерские паспорта

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Вчера оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и следователи прокуратуры Закарпатской области задержали двух таможенников пункта пропуска "Вилок". От частного предпринимателя они требовали тысячу долларов США за ввоз товаров без их таможенного оформления.

Одного из таможенников задержали по месту несения службы во время получения очередной части взятки - 400 долларов. Ранее был зафиксирован факт получения ими 200 долларов от оговоренной суммы.

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"Во время проведения обысков по месту службы и проживания таможенников оперативники и следователи прокуратуры изъяли паспорта иностранного государства на их имя", - говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из них были обнаружены договоры о наличии депозитных счетов в иностранном и отечественном банках.

"На их счетах в соответствии с соглашениями размещались и размещаются сотни тысяч евро и долларов. Также правоохранители изъяли средства, которые были обнаружены во время обыска. В частности, 8,4 тысячи долларов США, 122 тысячи форинтов, более 700 евро", - отметили в полиции.

Напомним, в 24-й отдельной мехбригаде ВСУ обнаружены миллионные растраты.