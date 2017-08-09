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Главная » Страна » БРДМ протаранил троллейбус в Тернополе

БРДМ протаранил троллейбус в Тернополе

БРДМ протаранил троллейбус в Тернополе
Фото: Нацполиция

В результате ДТП никто не пострадал

09.08.17 116
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В Тернополе столкнулись троллейбус и боевая разведывательно-дозорная машина.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Сегодня около 18:00 по номеру "102" позвонил житель города и сообщил о ДТП. Он сказал, что троллейбус и БРДМ столкнулись на улице Бродовская. На место происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным водитель общественного транспорта не предоставил преимущество в движении боевой разведывательно-дозорной машине, которая принадлежит одному из подразделений ГУНП в области. Служебный транспорт двигался в сопровождении полицейского авто с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, в Украине с начала года произошло 76 тысяч ДТП.

 

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