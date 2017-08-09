Фирташ должен заплатить 57 млн грн за электроэнергию

НАБУ в суде добилось возврата 57 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Указано, что НАБУ добилось признания недействительным договор между ПАО "Азот", принадлежащим Дмитрию Фирташу, и ПАО "Черкассыоблэнерго", по которому интересам государства нанесен ущерб на сумму свыше 57 млн грн.
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Высший хозяйственный суд Украины 3 августа поддержал соответствующий иск Национального бюро в полном объеме, оставив без изменений решение судов первой и апелляционной инстанций.
Следовательно, во исполнение решения суда ОАО "Азот", принадлежащее Фирташу, должно перечислить 57 млн грн на текущий счет со специальным режимом использования ПАО "Черкассыоблэнерго".
Напомним, Генпрокуратура начала расследование передачи газовых сетей Фирташу.