Малороссия вызывает у многих отторжение, - Захарченко

Глава "ДНР" Александр Захарченко считает идею "Малороссии" продуктивной, но несвоевременной.

"Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис, и не предпринимаюшего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны, и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение", - говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

При этом, по его словам, в адрес руководства "ДНР" поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, "что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря."

Напомним, 19 июля Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".