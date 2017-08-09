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Ситуация в Донбассе

Малороссия вызывает у многих отторжение, - Захарченко

Малороссия вызывает у многих отторжение, - Захарченко
Фото из открытых источников

К главе "ДНР" поступило еще "много интересных предложений"

09.08.17 126
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Глава "ДНР" Александр Захарченко считает идею "Малороссии" продуктивной, но несвоевременной.

"Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис, и не предпринимаюшего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны, и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение", - говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

При этом, по его словам, в адрес руководства "ДНР" поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, "что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря."

Напомним, 19 июля Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".

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