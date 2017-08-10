АТО: враг обстрелял и "Града" Широкино и Водяное

Боевики все чаще применяют вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров

В конце прошедших суток, 9 августа, ситуация в районе проведения антитеррористической операции в очередной раз обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По сравнению с предыдущими днями российско-оккупационные группировки несколько уменьшили количество обстрелов. Однако враг все чаще применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и соответственно запрещен Мирными договоренностями.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский военный получил боевую травму.

На луганском направлении в середине дня бандформирования, используя разные виды оружия, шесть раз били по нашим опорным пунктам со стороны поселка Калиново. После 18:00 активность врага переместилась.

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На приморском направлении из минометов калибра 82 миллиметра бандиты обстреливали украинские позиции неподалеку Старогнатовки и Талаковки. В районе Водяного, Павлополя и Гнутово боевики применяли 120-миллиметровый миномет. Около 21:00 враг бил по укреплениям сил АТО из реактивной пусковой установки "Град" (Партизан). По меньшей мере 27 снарядов легло в районе Широкино и 15 вблизи Водяного.

На донецком направлении вечером преступники почти два часа из различных видов оружия вели обстрел наших опорных пунктов на южных окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.