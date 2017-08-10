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Главная » Страна » В оккупированном Крыму прекратил работу завод Фирташа

В оккупированном Крыму прекратил работу завод Фирташа

В оккупированном Крыму прекратил работу завод Фирташа
Дмитрий Фирташ / Фото: news-front.info

На предприятии обрушилась кровля на площади более 3,5 тыс. кв м

10.08.17 1540
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В оккупированном Крыму из-за аварии прекратил работу завод украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщают Новости Крыма.

На предприятии "Крымский Титан" обрушилась кровля на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал, но технологический процесс остановлен. Причины обрушения выясняет специальная комиссия.

Напомним, "Крымский Титан" производит минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и другие вещества. Конечным бенефициаром предприятия является Дмитрий Фирташ.

Дмитрий Фирташ сейчас скрывается от американских правоохранителей в Австрии. В США его хотят судить за взяточничество.

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