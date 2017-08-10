В оккупированном Крыму прекратил работу завод Фирташа

В оккупированном Крыму из-за аварии прекратил работу завод украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщают Новости Крыма.
На предприятии "Крымский Титан" обрушилась кровля на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал, но технологический процесс остановлен. Причины обрушения выясняет специальная комиссия.
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Напомним, "Крымский Титан" производит минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и другие вещества. Конечным бенефициаром предприятия является Дмитрий Фирташ.
Дмитрий Фирташ сейчас скрывается от американских правоохранителей в Австрии. В США его хотят судить за взяточничество.