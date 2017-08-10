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Главная » Страна » Видео Обострение конфликта с Россией ожидается в ноябре, – МинВОТ
Ситуация в Донбассе

Видео Обострение конфликта с Россией ожидается в ноябре, – МинВОТ

<span class="label red">Видео</span> Обострение конфликта с Россией ожидается в ноябре, – МинВОТ
Фото: 112.ua

РФ попытается дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы не уходить из Донбасса

10.08.17 1682
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В ноябре 2017 года в Донбассе произойдет обострение конфликта с войсками РФ. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак, передает РБК-Украина.

"Есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, пожалуй, в ноябре – когда (Россия, – ред.) попытается активизировать все, что у нее есть для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить (из Донбасса, – ред.)", – сказал Грымчак.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины заявил, что в 2018 году войска Российской Федерации покинут территорию Донбасса.

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