C 30 августа по 3 сентября состоится 15- й сезон международной и самой масштабной недели моды в Восточной Европе - Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S'18. Сезон S/S’18 пройдет с 3-мя ключевыми, инновационными для рынка восточной Европы, изменениями. Теперь в обязательный пакет показа дизайнеров входят профессиональное видео, digital подача и старт продаж see now - buy now.

Рекламная кампания Mercedes-Benz Kiev Fashion Days сезона spring-summer 2018 была снята Люком Гилфордом в Калифорнии, лицом стала певица M.I.A. Для съемки выбрали модели из коллекции дизайнера Anna October. Активное развитие событий Mercedes-Benz Kiev Fashion Days способствует привлечению участников из 15 стран мира для презентации своих коллекций и новых проектов. Прибудет более 60-ти иностранных гостей и 70 дизайнеров, которые смогут оценить международный потенциал недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. В этот период Киев посетят инвесторы мировой fashion индустрии из Сан-Франциско и Нью-Йорка, а также приглашение на событие принял президент Французской федерации Высокой моды Паскаль Моран.

Дарья Шаповалова, основатель и креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days:

“У нас была мечта - поставить Украину на модную карту мира. За короткий срок мы ее реализовали, и теперь в числе наших целей - качественное развитие внутреннего рынка, улучшение показателей экспорта товаров производства украинских дизайнеров и углубление существующих показателей как для каждого из дизайнеров-участников недели моды, так и для всей индустрии в целом. Также, соблюдая все последние тренды, мы уходим в диджитал - о презентации совместного проекта с Launchmetrics все узнают на Business Innovation Forum, сильной образовательной программе, которая пройдет в рамках недели моды, и где выступят главные эксперты не только fashion-отрасли, но digital, marketing и business. До встречи 30 августа!”

Основной локацией станет КВЦ «Парковый», но также событие охватит и другие места столицы. Одним из них станет обновленный ЦУМ.

Брайан Хэндли, CEO ЦУМ Киев:

“Международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – это главное модное событие Украины. В то же время ЦУМ – это самое модное место страны, поскольку в центральном универмаге мы предлагаем гостям всеми любимые и эксклюзивные бренды. А наше сотрудничество с Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – это плодотворное партнерство, результатом которого будет знакомство всех гостей, прессы, байеров, дизайнеров одежды и фотографов с профессиональными проектами и новыми тенденциями в индустрии моды.”

Инновационным шагом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S'18 станет внедрение в digital пространство. Такие шаги обусловлены глобальным сотрудничеством с Launchmetrics. Это означает переход от печатных пригласительных к электронным, возможность использования функций fashion радара для коммуникации с ритейлерами fashion индустрии в рамках программного обеспечения Launchmetrics. Его функции позволяют брендам ускорять выпуск своих продуктов на рынок и создавать долгосрочную экспозицию. Специально для презентации программы и сотрудничества в Киеве выступит основатель Launchmetrics - Эдди Маллон.

Эдди Маллон, президент Launchmetrics:

"Использование современных технологий, чтобы собрать воедино мировое fashion сообщество - главное, чем мы занимаемся в Launchmetrics, и мы хотим торжественно объявить о нашем партнерстве с Международной неделей моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, что поможет продолжить выполнение этой миссии. Наша совместная работа приведет к рекламе события среди более чем 40000 байеров, стилистов, редакторов и других специалистов в зоне покрытия fashion GPS радаров, и покажет все отрасли и изобретательность стремительно развивающегося украинского fashion рынка"

Традиционно в рамках Международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days пройдет форум об индустрии моды и инновационных технологиях в бизнесе — Innovation Business Forum by KFI. Четыре дня встреч будут разделены по категориям: Business day, Fashion day, Marketing day и Digital day. Спикерами будут профессионалы модной индустрии - Дарья Шаповалова, Яна Ибрагимова, Валерия Жук, Надежда Табанюк.

15-й сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S'18 запускаем долгосрочным партнерством с телеканалом о моде и стильной жизни HDFASHION&LifeStyle. В эру перехода на видеоконтент и отказа от фотоматериалов мировые тенденции получения и обмена информацией диктуют все новые условия. В рамках этого сотрудничества о Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS'18 будет снят полноценный фильм, презентация которого пройдет в рамках вечеринки подведения итогов.

Валид Арфуш, CEO HDFASHION&LifeStyle:

«На мой взгляд, это хороший старт. Старт нового модного телевизионного сезона, а именно — сотрудничество с MBKFD в 2017 году. Мы очень рады, что участвуем в развитии украинских молодых и талантливых дизайнеров, поэтому мне приятно освещать MBKFD и транслировать показы и бэкстейджи на телеканале HDFASHION&LifeStyle. Вдвойне приятно, когда это видео произведено моей профессиональной командой. Думаю, это станет хорошей традицией для нашей модной среды.»

В рамках сезона будет проведен спецпроект see now - by now с самым крупным украинским онлайн-ритейлером - компанией modnaKasta. Вещи из представленных новых коллекций 10 брендов можно будет купить сразу же с подиума. Подобная практика очень популярна в мире, и вот уже в сентябре мы сможем впервые познакомиться с ней в Украине.

Андрей Логвин, CEO и соучредитель modnaKasta:

“Природа рынка e-commerce – это инновации. Внедрение инновационных услуг и продуктов заложено в ДНК modnaKasta через нашу миссию: восхищать клиентов, постоянно внедряя инновационные услуги, делая онлайн шоппинг проще, быстрее, и дешевле. Заявляя такую амбициозную миссию, мы понимаем, что многие из продуктов, которые выпускаем на рынок, будут менять отношение клиентов к процессу покупки и шоппингу как таковому. Проект "See now. Buy now" именно про это - про смену традиционного подхода к покупкам во время сезонных показов мод. Ранее клиенты только мечтали о том, как купят понравившееся платье с показов в лучшем случае, через пару месяцев. "See now. Buy now" снимает все ограничения и дает возможность клиентам покупать товары с показов прямо у нас на сайте, пока идет онлайн трансляция. А дальше, modnaKasta традиционно упакует и доставит вам покупку. Дарья Шаповалова известна в модных кругах как человек очень прогрессивный, открытый ко всему новому, технологичному. Именно поэтому мы предложили запустить пилотный проект "See now. Buy now" на предстоящем Mersedes-Benz Kiev Fashion Days. Дарья с радостью поддержала эту идею и дополнила ее своим видением. Наша экспертиза в IT, база клиентов modnaKasta, плюс опыт Дарьи в сфере fashion и высокий авторитет среди украинских дизайнеров принес крутой, как я считаю, результат - мы запустили в Украине проект, которому нет аналогов в мире. Дальше будем только совершенствовать процессы и продолжать экспериментировать в данном направлении."

Сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S'18 в который раз бъет рекорд по количеству байеров, прессы и представителей fashion индустрии. Международное освещение мероприятия по традиции наращивает темпы и впервые в Украину приедет 11 редакций Vogue из разных стран мира.

Также свою активность проявит уникальная платформа для начинающих дизайнеров Fashion Scout Kiev. В этом году заявки на участие заполнили 24 участника из 10 стран. Рекламную кампанию снимал фотограф Джордж Ливиератос (George Livieratos). Совсем скоро Джордж специально прилетит из Афин в Украину для презентации кампейна. По окончании показов победителю будет вручена премия Design IT, которую основали издания Vogue Italia и Vogue Украина.

Традиционно состоится церемония вручения премии Mercedes-Benz Fashion Prize, в ходе которой отметят наиболее перспективные за последнее время бренды. Церемония награждения состоится в рамках официального открытия недели моды. В этом году новыми категориями была расширена и линейка презентов для победителей.

Недавние культурные события, которые позволили миру узнать имя Украины, запустили волну туризма в нашу страну. Над которым активно с этого сезона работает и команда Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S'18. Новым этапом этого процесса является уникальный тур для иностранных гостей, который позволит им увидеть Украину, и в частности Киев, с совершенно другой стороны - как активно развивающуюся модную столицу. В пакет услуг входит гид, посещение всех достопримечательностей города, присутствие на показах Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S'18, знакомство с украинской сферой моды и невероятный опыт общения с инсайдерами индустрии моды.

Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S'18 продлится полноценных 5 дней. Полная программа события будет опубликована уже в скором времени.

Казбек Бектурсунов, президент LMG Group :

“Украинская мода превратилась в настоящую fashion индустрию. Доморощенные методы больше на рынке не работают. Во время последней поездки на показы haute couture во Францию, мы презентовали наши новые проекты и заключили новые сделки. Лично я встречался с президентом Французской федерации Высокой моды Паскалем Мораном 2 раза и пригласил его в Киев. Он оценил потенциал Восточной Европы и ее столицы - Киева. Также мы договорились о запуске новых проектов в рамках LMG Group, о которых сообщим в время предстоящего сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days .”

