Оболонский суд продолжил слушать дело по обвинению беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в четверг, 10 июля 2017 года.
В зале суда присутствуют судья Владислав Девятко, государственный защитник Януковича Виталий Мешечек и прокурор главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.
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Напомним, на заседание по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, перенесенном на 10 августа, стороны процесса будут ознакамливаться с письменными, аудио- и видеодоказательствами. Суд выражал готовность обеспечить участие экс-президента в процессе по делу о госизмене на любой стадии.